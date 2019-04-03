2019-04-03T12:43:20+03:00
Происшествия

На железной дороге в Вологодской области пострадали 8 человек

Расследуется уголовное дело
Иван Чухнин
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Мотовоз столкнулся с грузовым поездом в Грязовецком районе, при этом пострадали люди.

Уголовное дело возбуждено Северо-Западного следственным управлением на транспорте.

Как сообщала "Комсомолка", ЧП случилось 24 февраля на Монзенской железной дороге.

На пятом километре перегона Монза – Таежный дрезина, в которой находились восемь туристов, ехавших по маршруту «Вохтога – Солигалич – Вохтога», столкнулась с грузовым поездом.

Как выяснилось, железнодорожная техника не была оборудована ни локомотивной сигнализацией, ни устройствами автоторможения. При этом скорость движения была превышена.

В результате машинист мотовоза не смог вовремя остановить дрезину. Она врезалась в грузовой состав, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

От удара пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). За это преступление грозит до 300 тысяч штрафа или до двух лет лишения свободы.

Кроме того, туристы могут отсудить компенсации за моральный и материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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