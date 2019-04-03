Под Великим Устюгом гремят мощные взрывы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-03T12:12:24+03:00

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Чтобы спасти населеннные пункты от подтопления, на реках Великого Устюга чернят лед, призводят ледорезные работы. А сегодня, 3 апреля, под Великим Устюгом начали взрывать лед.

Взрывы произведут на девяти затороопасных участках Северной Двины. Взорвут и переправы - чтобы ледовые перемычки не стали препятствием для прохождения льдин.

«Взрывные работы выполняют с помощью щадящих пиротехнических технологий. Этот метод использовался и раньше и показал свою эффективность», - сообщил начальник областной Аварийно-спасательной службы Алексей Лучинский.

До начала ледохода планируется использовать восемь тонн взрывчатых веществ. Их приобрели на средства областного бюджета.

Затем заторы, если они случатся, будут ликвидировать с помощью авиации. В период ледохода может быть использовано еще до четырех тонн взрывчатки. Об этом сообщает правительство Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU