2019-04-03T11:04:34+03:00
Общество

В Вологодской области началась прививочная кампания против кори

Особое внимание уделят приезжим
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В Вологодской области началась прививочная кампания от кори. Она продлится с апреля по октябрь. В регионе последний случай заболеваний был установлен в 2018 году. На сегодня в области привито 97% детей и 98,8% взрослых в возрасте 18-35 лет из числа тех, кому это требуется.

Всего за полгода будут привиты 5800 вологжан, из них 31 подростка и 5769 взрослых до 35 лет. Особое внимание уделят группе риска, куда входят медики, работники учебных заведений, торговли, транспорта, социальной сферы, вахтовики до 55 лет.

Особое внимание будет обращено на беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов.

Напомним, вакцинация проводится в возрасте 1 год, затем повторно в 6 лет, а кроме того, взрослым до 35 лет (не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори) и группам риска от 36 до 55 лет, сообщает пресс-служба

ИСТОЧНИК KP.RU

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