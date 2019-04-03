2019-04-03T10:56:55+03:00
Происшествия

Пьяный тракторист травмировал вологжанку на животноводческой ферме

Женщина находится в больнице
Иван Чухнин
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Пьяный тракторист едва не задавил работницу фермы. ЧП произошло 2 апреля на ферме в деревне Макарино Нюксенского района. 55-летний водитель на тракторе с кормораздатчиком заезжал в здание. Под колеса ему попалась 47-летняя женщина. Она обратилась к медикам.У нее диагностирована рваная рана века, гематома глаза и закрытый перелом скулы. На скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу.

Механизатор был на рабочем месте, однако у него были явные признаки алкогольного опьянения. Ведется проверка всех обстоятельств ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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