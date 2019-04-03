Кроссовер сгорел днем в Череповце на парковке у "Магнита"
Причиной ЧП называют короткое замыкание
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Автомобиль «Шкода Йети» сгорел среди бела дня 2 апреля. ЧП случилось около 13 часов на парковке у магазина «Магнит», что на улице Краснодонцев в Череповце.
Как выяснилось, кроссовер 2014 года выпуска принадлежит череповчанке. У машины выгорел моторный отсек, поврежден кузов, стекла. На место выезжали пожарные. Причиной ЧП они назвали замыкание электропроводки в моторном отсеке, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU