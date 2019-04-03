2019-04-03T10:40:17+03:00
Общество

В Вологодской области зарегистрировали первый укус клеща

Пик клещевой опасности придется на май
Иван Чухнин
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Первый укус клеща зафиксирован в травмпункте Вологды.

Клещ был привезен из-за пределов области, но это не повод не быть осторожным. Как рассказали в департаменте здравоохранения области, молодая вологжанка ехала из Москвы на автомобиле. Как девушка призналась, на трассе она остановилась и выходила из машины. А затем она обнаружила присосавшегося клеща. Автомобилистка немедленно отправилась к медикам. В ближайшее время клещи проснутся и в Вологодской области. Обычно пик активности опасных паразитов регистрируется в мае-июне. Сейчас началась весенняя прививочная кампания от клещевого энцефалита. В первую очередь бесплатные прививки делают детям и взрослым из группы риска.

В этом году планируется привить более 100 тысяч вологжан, в том числе 24 тысячи в Вологде и 23 - в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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