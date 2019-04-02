Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку
Она госпитализирована
Автомобиль без водителя сбил женщину.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:
ДТП с участием автомобиля без водителя произошло в Череповце. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. ЧП случилось 2 апреля около 11:05 во дворе дома №52 на улице Остинской.
Водитель 1950 года рождения припарковал автомобиль «Фольскваген Пассат» с нарушением правил остановки.
Он покинул место водителя, не приняв меры, чтобы автомобиль не скатился. В результате автомобиль поехал с возвышенности под горку и сбил 71-летнюю пенсионерку.
С многочисленными травмами: закрытой травмой грудной клетки, переломом 10 –11 ребер слева, ссадинами лица и обеих рук пенсионерка была доставлена в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU