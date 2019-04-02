2019-04-02T15:34:51+03:00
Происшествия

Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку

Она госпитализирована
Иван Чухнин
Поделиться:
Автомобиль без водителя сбил женщину.Автомобиль без водителя сбил женщину.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

ДТП с участием автомобиля без водителя произошло в Череповце. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. ЧП случилось 2 апреля около 11:05 во дворе дома №52 на улице Остинской.

Водитель 1950 года рождения припарковал автомобиль «Фольскваген Пассат» с нарушением правил остановки.

Он покинул место водителя, не приняв меры, чтобы автомобиль не скатился. В результате автомобиль поехал с возвышенности под горку и сбил 71-летнюю пенсионерку.

С многочисленными травмами: закрытой травмой грудной клетки, переломом 10 –11 ребер слева, ссадинами лица и обеих рук пенсионерка была доставлена в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде литым асфальтом начали проводить ямочный ремонт
Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно
Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"
300 тысяч штрафа назначено за незаконный снос здания "Труда" в Вологде
Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце
В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги
В Череповце введен план "Перехват": мужчину сбили на переходе
Новый автобусный маршрут появился в Вологде
На Вологодчине гипсовых пионеров, железобетонных лосей, доярок и медведей пересчитают
30 пожарных спасали курильщика в вологодской высотке
Эксгибиционист шокировал школьниц в вологодских подъездах
Школьница на глубине провалилась под лед реки Шексны
В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция
Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения