Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-02T15:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием автомобиля без водителя произошло в Череповце. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. ЧП случилось 2 апреля около 11:05 во дворе дома №52 на улице Остинской.

Водитель 1950 года рождения припарковал автомобиль «Фольскваген Пассат» с нарушением правил остановки.

Он покинул место водителя, не приняв меры, чтобы автомобиль не скатился. В результате автомобиль поехал с возвышенности под горку и сбил 71-летнюю пенсионерку.

С многочисленными травмами: закрытой травмой грудной клетки, переломом 10 –11 ребер слева, ссадинами лица и обеих рук пенсионерка была доставлена в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU