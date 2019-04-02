2019-04-02T15:16:13+03:00
Экономика

Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно

Иван Чухнин
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Кредитную карту Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк» можно получить курьерской доставкой.

Промсвязьбанк предложил своим клиентам возможность получения одобренной кредитной карты «Двойной кэшбэк» курьерской доставкой по выбранному адресу.

Ставка по карте – 26% годовых, лимит — до 600 тыс. руб., кэшбэк — до 10% за ежедневные покупки и 1% за погашение задолженности по карте. Доставка карт осуществляется бесплатно.

Активировать предложение банка по карте «Двойной кэшбэк» и выбрать способ доставки можно в интернет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка. Поскольку карта уже одобрена банком, предъявлять какие-либо документы при активации не потребуется, а при получении нужно будет только показать паспорт.

При выборе курьерской доставки можно указать любой удобный адрес. В зависимости от региона срок доставки составляет до 7 рабочих дней, предварительно сотрудник банка свяжется с клиентом и обсудит детали доставки. Доставка карт возможна в 465 городах Российской Федерации.

Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. установлен беспроцентный период, который составляет более 3 месяцев. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить "Кредитную карту «Платинум» со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб. и беспроцентным периодом до 55 дней.

Подробнее с условиями по кредитным картам Промсвязьбанка можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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