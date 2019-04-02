Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно
Кредитную карту Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк» можно получить курьерской доставкой.
Промсвязьбанк предложил своим клиентам возможность получения одобренной кредитной карты «Двойной кэшбэк» курьерской доставкой по выбранному адресу.
Ставка по карте – 26% годовых, лимит — до 600 тыс. руб., кэшбэк — до 10% за ежедневные покупки и 1% за погашение задолженности по карте. Доставка карт осуществляется бесплатно.
Активировать предложение банка по карте «Двойной кэшбэк» и выбрать способ доставки можно в интернет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка. Поскольку карта уже одобрена банком, предъявлять какие-либо документы при активации не потребуется, а при получении нужно будет только показать паспорт.
При выборе курьерской доставки можно указать любой удобный адрес. В зависимости от региона срок доставки составляет до 7 рабочих дней, предварительно сотрудник банка свяжется с клиентом и обсудит детали доставки. Доставка карт возможна в 465 городах Российской Федерации.
Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. установлен беспроцентный период, который составляет более 3 месяцев. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить "Кредитную карту «Платинум» со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб. и беспроцентным периодом до 55 дней.
Подробнее с условиями по кредитным картам Промсвязьбанка можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU