Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-02T14:57:32+03:00

Покупака обойдется в 730 миллионов долларов

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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов покупает акции ритейлера «Лента».

Сделку оформят в конце мая. А сейчас ведется подготовка документов. В частности, законность сделки должна проверить Федеральная антимонопольная служба.

Алексей Мордашов планирует приобрести более 40 процентов акций сети гиперамаркетов.

По распространяемой информации, 41,91% стоит около $730 млн. Сеть магазинов «Ленты» насчитывается 135 гипермаркетов и 127 супермаркетов. В Вологодской области они работают в Вологде и Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU