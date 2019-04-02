2019-04-02T14:57:32+03:00
Экономика

Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"

Покупака обойдется в 730 миллионов долларов
Иван Чухнин
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Архив КП.Архив КП.
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов покупает акции ритейлера «Лента».

Сделку оформят в конце мая. А сейчас ведется подготовка документов. В частности, законность сделки должна проверить Федеральная антимонопольная служба.

Алексей Мордашов планирует приобрести более 40 процентов акций сети гиперамаркетов.

По распространяемой информации, 41,91% стоит около $730 млн. Сеть магазинов «Ленты» насчитывается 135 гипермаркетов и 127 супермаркетов. В Вологодской области они работают в Вологде и Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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