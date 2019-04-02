Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"
Покупака обойдется в 730 миллионов долларов
Архив КП.
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов покупает акции ритейлера «Лента».
Сделку оформят в конце мая. А сейчас ведется подготовка документов. В частности, законность сделки должна проверить Федеральная антимонопольная служба.
Алексей Мордашов планирует приобрести более 40 процентов акций сети гиперамаркетов.
По распространяемой информации, 41,91% стоит около $730 млн. Сеть магазинов «Ленты» насчитывается 135 гипермаркетов и 127 супермаркетов. В Вологодской области они работают в Вологде и Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU