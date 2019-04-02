Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-02T13:30:07+03:00

Он был пьян

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ЧП случилось в Череповце: пьяный отец во сне задавил двухмесячную дочь. Девочка погибла.

Как сообщает следствие, ЧП случилось в ночь на 2 апреля.

29-летний череповчанин был пьян, он лег на кровать, где спал моладенец. И во сне придавил девочку. Что девочка мертва, отец обнаружил утром.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства ЧП. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователями изучается место происшествия и проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU