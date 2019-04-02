2019-04-02T13:30:07+03:00
Происшествия

Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце

Он был пьян
Иван Чухнин
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Обстоятельства гибели малышки устанавливают следователи.Обстоятельства гибели малышки устанавливают следователи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось в Череповце: пьяный отец во сне задавил двухмесячную дочь. Девочка погибла.

Как сообщает следствие, ЧП случилось в ночь на 2 апреля.

29-летний череповчанин был пьян, он лег на кровать, где спал моладенец. И во сне придавил девочку. Что девочка мертва, отец обнаружил утром.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства ЧП. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователями изучается место происшествия и проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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