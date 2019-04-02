2019-04-02T14:10:01+03:00
Общество

300 тысяч штрафа назначено за незаконный снос здания "Труда" в Вологде

Историческое здание потеряно городом навсегда
Иван Чухнин
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Фото группы "ВКонтакте" "Старая Вологда".Фото группы "ВКонтакте" "Старая Вологда".
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Собственника спорткомплекса «Труда» оштрафовали на 300 тысяч рублей за незаконный снос здания, что на улице Сергея Орлова, дом 2.

Он пытался оспорить решение, заявляя, что не подписывал договор о сносе здания и что пытался предотвратить его разрушение. Снос, согласно позиции представителя собственника Василия Анчукова, якобы, совершили неустановленные лица.

Вологодский областной суд отклонил изложенную в жалобе позицию, поскольку она «противоречит установленным по делу обстоятельствам и здравому смыслу».

Компания признана виновной в незаконном сносе.

Напомним, в субботний день сентября 2018 года компания «Аудит» снесла спортивный комплекс «Труд». До этого здание несколько раз поджигалось, активисты требовали сохранить его для потомков, областной комитет охраны памятников истории и культуры заявлял, что здание, построенное в 1920 году, находится под защитой закона об охране исторической среды.

После сноса здания, вызвавшего резонанс в сми, мэр города Сергей Воропанов заверил горожан, что на этом месте ни в коем случае не появится новый торговый центр.

Кстати, его заместитель Анатолий Баранов еще до сноса здания заявлял на пресс-конференции, что, будь его воля, он бы снес развалины и построил здесь транспортную развязку.

Архитектор и художник Александр Асафов предлагал превратить здание в музей техники. Здесь в 1922-1924 году была построена городская электростанция.

Электростанция, получившая имя инициатора ее строительства - товарища Смирнова, почти четыре десятка лет, включая годы Великой Отечественной войны, обеспечивала светом большую часть Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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