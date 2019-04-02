2019-04-02T11:32:23+03:00
Общество

В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги

Коммунальщики ждут устойчивых плюсовых температур
Иван Чухнин
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В Череповце дорожники скоро начнут пылесосить дороги - они начали работу на весенне-летний режим уборки. В Череповце очищены все ливневки, продолжается вывоз остатков снега на снегоплавильные площадки.

Всего в марте из города металлургов около 120 тысяч кубометров снега, с начала сезона — почти 700 тысяч.

Сейчас предприятие чистит прилотковую зону. Спецтехника сметает мусор, он загружается в самосвалы и вывозят.

Об этом заявил директор ЧМП «Спецавтотранс» Игорь Фролов.

- Два больших пылесоса для уборки дорог и два малых для уборки тротуаров начнут работать, как только температура воздуха будет стабильно плюсовой, — сообщил Игорь Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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