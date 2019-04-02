В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги
В Череповце дорожники скоро начнут пылесосить дороги - они начали работу на весенне-летний режим уборки. В Череповце очищены все ливневки, продолжается вывоз остатков снега на снегоплавильные площадки.
Всего в марте из города металлургов около 120 тысяч кубометров снега, с начала сезона — почти 700 тысяч.
Сейчас предприятие чистит прилотковую зону. Спецтехника сметает мусор, он загружается в самосвалы и вывозят.
Об этом заявил директор ЧМП «Спецавтотранс» Игорь Фролов.
- Два больших пылесоса для уборки дорог и два малых для уборки тротуаров начнут работать, как только температура воздуха будет стабильно плюсовой, — сообщил Игорь Фролов.
ИСТОЧНИК KP.RU