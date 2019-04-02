2019-04-02T09:36:57+03:00
Происшествия

В Череповце введен план "Перехват": мужчину сбили на переходе

Нарушитель скрылся
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Череповце неизвестный сбил мужчину на авто и скрылся. У пешехода диагностированы серьезные травмы.

Пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами грудной клетки и левой голени доставлен в областную больницу № 2.

ДТП произошло во вторник, в 7:20 у дома №48 Б по улице Раахе.

53-летний мужчина шел по "зебре". Неустановленный водитель на неустановленном седане темно-синего цвета без правого зеркала заднего вида нахал на мужчину и скрылся..

Очевидцев полиция просит позвонить в дежурную часть по телефонам 59-80-40; 67-12-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде литым асфальтом начали проводить ямочный ремонт
Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку
Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно
Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"
300 тысяч штрафа назначено за незаконный снос здания "Труда" в Вологде
Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце
В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги
Новый автобусный маршрут появился в Вологде
На Вологодчине гипсовых пионеров, железобетонных лосей, доярок и медведей пересчитают
30 пожарных спасали курильщика в вологодской высотке
Эксгибиционист шокировал школьниц в вологодских подъездах
Школьница на глубине провалилась под лед реки Шексны
В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция
Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения