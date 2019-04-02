В Череповце введен план "Перехват": мужчину сбили на переходе
Нарушитель скрылся
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В Череповце неизвестный сбил мужчину на авто и скрылся. У пешехода диагностированы серьезные травмы.
Пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами грудной клетки и левой голени доставлен в областную больницу № 2.
ДТП произошло во вторник, в 7:20 у дома №48 Б по улице Раахе.
53-летний мужчина шел по "зебре". Неустановленный водитель на неустановленном седане темно-синего цвета без правого зеркала заднего вида нахал на мужчину и скрылся..
Очевидцев полиция просит позвонить в дежурную часть по телефонам 59-80-40; 67-12-90.
ИСТОЧНИК KP.RU