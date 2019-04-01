Новый автобусный маршрут появился в Вологде

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-01T17:22:00+03:00

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Новый автобусный маршрут начал работать в Вологде. Автобусы №5 начали курсировать с 1 апреля между Прилуками и железножорожным вокзалом. На основном отрезке маршрут повторяет схему движения отмененного троллейбуса №5. Только троллейбус доходил до «Бригантины», то теперь маршрут продлен до Прилук. Он проходит по улицам Железнодорожная, Приграничная, Алексинская, Колхозная, Железнодорожная, Чернышевского, Горького, Прокатова, Предтеченская, Зосимовская и пл. Бабушкина.

Пока на линии три автобуса. Но до конца месяца число машин уведичат вдвое.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ближайшее время появятся еще два новых маршрута: №49 сообщением «Бригантина» - 6 мкрн. с заездом в ЖК «Флагман», а также № 3 сообщением ЖК «Зеленый город» - Дальняя.

Напомним, организованы три дополнительных автобусных маршрута по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова. Это он потребовал на публичном отчете.

Администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU