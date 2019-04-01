На Вологодчине гипсовых пионеров, железобетонных лосей, доярок и медведей пересчитают

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-01T16:52:55+03:00

Все они войдут в единый реестр

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Руководителей муниципалитетов обязали опубликовать информацию о находящихся на подведомственных территориях гипсовых и железобетонных памятников советского времени, относящихся к средовым объектам . Все они будут включены в реестр выявленных скульптур средовой застройки советского периода.

Фигуры доярок, пионеров, деятелей искусства, а также лосей, медведей, оленей массово изготовлялись в советское время, их устанавливали в общественных местах. Но время сделало их довольно редкими, а некоторые - уникальными.

Особая опасность для таких изделий - влажность. Несколько лет назад из-за проржавевшей арматуры в селе Устье жители обнаружили памятник Владимиру Ленину, буквально ставший на колени. В Харовске у вождя отвалился нос. В Вологодском районе у гипсовой спортсменки отвалилось весло, а пионер держит горн железной рукой. И список можно продолжать.

Совет объединения "Настоящая Вологодчина" должен утвердить реестр выявленных памятников, рассмотреть вопросы сохранности каждого объекта и планирует получить финансирование на сохранение и реставрацию скульптур из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU