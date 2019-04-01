30 пожарных спасали курильщика в вологодской высотке
Мужчина пострадал только финансово
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Сигнал о пожаре в одной из высоток в городе Вологде поступил на пульт дежурного 31 марта в 14 часов. Задымление подъезда 10-этажного дома грозило отравлением десятку людей.
На место выехали 10 единиц техники, 30 пожарных. Они нашли очаг горения и оперативно потушили.
Как оказалось, обитатель квартиры - 48-летний мужчина, неосторожно покурил на диване, так что ткань стала тлеть.
Мужчина не пострадал, а вот мебель ему придется обновить, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU