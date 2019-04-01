Эксгибиционист шокировал школьниц в вологодских подъездах

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-01T14:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде под суд пойдет 24-летний мужчина. Он обвиняется в развратных действиях в отношении школьниц.

В ноябре прошлого года 24-летний молодой человек зашел в подъезд на улице Псковской. И, встретив на лестнице 14-летнюю девочку, он развратно обнажился перед ней.

По версии следствия, перед этим он принял алкоголь и наркотики.

Через несколько дней на Пошехонском шоссе он вновь совершил развратные действия: зашел в подъезд, позвонил в квартиру, а когда дверь открыла 13-летняя школьница, то обнажил гениталии.

Извращенец задержан и заключен под стражу.

В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU