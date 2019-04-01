Школьница на глубине провалилась под лед реки Шексны

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-01T14:15:26+03:00

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В Вологде спасатели выловили из промоины ребенка. Девочку спасло чудо. И, может быть, ранец.

Девочку в промоине на реке Шексне заметили случайные прохожие 1 апреля около 11 часов дня. Они и вызвали спасателей.

Те едва успели: девочка держалась за лед из последних сил. Даже спасатели не поняли, как ей удалось удержаться на поверхности. Глубина там составляла около 2.5 метров!

«Наша бригада сразу прибыла на место - это небольшой залив вблизи областной больницы, - сообщил подробности журналистам начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. - Девочка держалась за кромку льда. Как удержалась, непонятно. На ней был портфель с учебниками: скорее всего, он сработал в качестве поплавка и удержал ребенка на поверхности. Рядом никого не было, не понятно, как и зачем она там оказалась?"

Промокшая и продрогщая девочка была доставлена в службу спасения.

Ее обогревали и отпаивали горячим чаем до приезда «Скорой помощи».

Медики диагностировали переохлаждение и забрали ее с собой.

Напомним, выход на лед на реке Шексне строго запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU