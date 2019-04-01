В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-01T10:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В суперамаркете "Золотой ключик", одном из довольно крупных магазинов Вологды, что на улице Ленинградской,85, произошло возгорание. Об этом сообщает областное управление МЧС.

ЧП случилось 31 марта в 20:27. Через четыре минуты после срабатывания сигнала пожарные прибыли были на место. Тушили возгорание в магазине шесть пожарных машин и 20 огнеборцев.

К счастью, возгорание не было серьезным.

Пожар произошел в вентиляции в помещении мясного цеха. Он повредил отделку помещения - стену и потолок.

Вологжане в социальных сетях пишут о неком хлопке и задымлении. Но причина возгорания пока не озвучена.

ИСТОЧНИК KP.RU