В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция
На место выезжали 6 пожарных машин
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В суперамаркете "Золотой ключик", одном из довольно крупных магазинов Вологды, что на улице Ленинградской,85, произошло возгорание. Об этом сообщает областное управление МЧС.
ЧП случилось 31 марта в 20:27. Через четыре минуты после срабатывания сигнала пожарные прибыли были на место. Тушили возгорание в магазине шесть пожарных машин и 20 огнеборцев.
К счастью, возгорание не было серьезным.
Пожар произошел в вентиляции в помещении мясного цеха. Он повредил отделку помещения - стену и потолок.
Вологжане в социальных сетях пишут о неком хлопке и задымлении. Но причина возгорания пока не озвучена.
ИСТОЧНИК KP.RU