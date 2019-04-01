Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-01T09:03:13+03:00

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Стало ясно, кто будет строить участок дороги на улице Возрождения. Контракт на 81 миллион рублей выиграла компания «Магистраль». С ней уже заключен контракт. Участок протяженностью 470 метров обеспечит подъезд к будущей школе, которая будет построена на улице Возрождения, а также к двум детским садам.

Как сообщили в администрации города, работы финансируются на средства федерального, регионального и областного бюджетов.

Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждую сторону, с тротуарами, велодорожками и уличным освещением. Также участок будет обеспечен ливневой канализацией и дренажем.

Часть дороги по улице Возрождения уже выполнен за счет застройщика нового микрорайона Охмыльцево. А со временем улица станет дублером улицы Ленинградской.

ИСТОЧНИК KP.RU