Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения
Стало ясно, кто будет строить участок дороги на улице Возрождения. Контракт на 81 миллион рублей выиграла компания «Магистраль». С ней уже заключен контракт. Участок протяженностью 470 метров обеспечит подъезд к будущей школе, которая будет построена на улице Возрождения, а также к двум детским садам.
Как сообщили в администрации города, работы финансируются на средства федерального, регионального и областного бюджетов.
Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждую сторону, с тротуарами, велодорожками и уличным освещением. Также участок будет обеспечен ливневой канализацией и дренажем.
Часть дороги по улице Возрождения уже выполнен за счет застройщика нового микрорайона Охмыльцево. А со временем улица станет дублером улицы Ленинградской.
ИСТОЧНИК KP.RU