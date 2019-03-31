В Великом Устюге 17-летнего студента могли убить

31 Март 20:10 2019-03-31T20:10:51+03:00

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В социальных сетях появились многочисленные репосты информации о, якобы, убийстве студента медколледжа из Великого Устюга. Как сообщала "Комсомолка", погибшего молодого человека нашли под автомобильным мостом через реку Сухону 27 марта. Он пропал 25 марта. Его товарищи сказали, что он может быть под мостом. Там и обнаружили безжизненное тело.

Версия гибели была озвучена местной полицией - суицид. Однако брат погибшего юноши Дмитрий из Кичменгского Городка заявляет об убийстве.

«В Великом Устюге в ночь на 26 марта был убит Илья Л. - студент медицинского колледжа. Ему было 17 лет. 3 апреля исполнилось бы 18 лет, но его зверски убили», - опубликовала группа «Деловая Вологда» слова брата погибшего юноши.

Дмитрий указывает на то, что юноша перед смертью был избит: «сломана ключица, нос, с левой стороны черепа четкие отпечатки ударов тупым предметом...»

У него - много единомышленников из числа тех, кто знал Илью.

История обрастает подробностями.

«После моего сообщения тоже была попытка входа в мой аккаунт, но взломать не смогли. Был звонок с незнакомого номера на мой телефон и молчание, Значит, у кого-то земля горит под ногами», - пишет в соцсетях жительница Великого Устюга Ольга Мишарина.

Пост с предположением, что местные силовики попросту могли замять дело, призывают перепащивать, чтобы на происходящее обратили внимание из областного центра.

Как стало известно, областное управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

Займется ли проверкой прокуратура - будет известно в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU