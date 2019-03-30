В Вологодской области сорваны 4 аукциона по продаже недвижимости

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-30T12:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Вологодчине, по сообщению департамента имущественных отношений области, 29 марта признаны несостоявшимися сразу четыре аукциона.

В Кадуе не смогли подать деревообрабатывающую мастерскую - здание площадью 173,1 кв. м вместе с 652 кв. м земли.

В Шекснинском районе продавали здание прачечной площадью 89,4 кв. м в п. Чебсара с земельным участком общей площадью 130 кв. м.

Стать владельцами пожелали 2 человека, но им отказано по результатам рассмотрения документов.

Там же было выставлено на торги здание детского отделения местной амбулатории площадью 510,4 кв. м вместе с земельным участком площадью 874 кв. м.

Аукцион признан несостоявшимся, поскольку заявок не поступило.

В селе Верховажье продавались сразу 5 зданий на улице Прибрежной, но заявок на участие в торгах также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU