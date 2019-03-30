В Череповце эвакуировано 400 студентов
В туалете общежития найден подозрительный предмет
Изменить размер текста:
В Череповце в пятницу проведена массовая эвакуация студентов. Сигнал о подозрительном предмете в доме 47 на проспекте Победы поступил в 15:20 29 марта.
Как сообщает единая дежурно -диспетчерская служба Череповца, предмет нашли в туалете на 2-м этаже общежития Череповецкого лесомеханического техникума.
На место выехали спецслужбы. Была проведена эвакуация 400 учащихся и 15 сотрудников учреждения.
Спустя полчаса был дан отбой тревоге - подозрительный предмет исследовали, выяснилось, что не представляет опасности, вызов ложный.
ИСТОЧНИК KP.RU