2019-03-30T12:37:18+03:00
Происшествия

В Череповце эвакуировано 400 студентов

В туалете общежития найден подозрительный предмет
Иван Чухнин
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В Череповце в пятницу проведена массовая эвакуация студентов. Сигнал о подозрительном предмете в доме 47 на проспекте Победы поступил в 15:20 29 марта.

Как сообщает единая дежурно -диспетчерская служба Череповца, предмет нашли в туалете на 2-м этаже общежития Череповецкого лесомеханического техникума.

На место выехали спецслужбы. Была проведена эвакуация 400 учащихся и 15 сотрудников учреждения.

Спустя полчаса был дан отбой тревоге - подозрительный предмет исследовали, выяснилось, что не представляет опасности, вызов ложный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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