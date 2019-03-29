2019-03-29T17:56:23+03:00
Происшествия

В Череповце пассажирка выпала из автобуса

Двери автобуса оказались не закрыты
Иван Чухнин
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В Череповце произошло ЧП на транспорте. 28 марта, около полудня на улице Городецкой, 1, из автобуса выпала пассажирка прямо на проезжую часть.

По предварительным данным, 54-летний водитель управлял автобусом Скания. Высадив пассажиров, он продолжил движение по маршруту. При этом дверь у автобуса оказалась не закрыта. В итоге один из пассажиров, 50-летняя женщина, выпала из салона. Она получила ушибы и проходит лечение амбулаторно, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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