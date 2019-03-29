Более 200 тысяч цветов будет высажено в Вологде в 2019 году
В этом году в Вологде вновь будут массово высаживать цветы. Оформлением впервые займется компания «Тепличный Регион». Контракт с подрядчиком был заключен сегодня. В нем прописано, что общественные места города украсят более 209 тысяч цветов. На эти цели будет потрачено 5,7 млн рублей.
Подобраны растения, подходящие для нашего климата, для использования в городе, максимально неприхотливые и радующие глаз в течение всего лета. Это проверенные временем бархатцы, настурции, бегонии, виолы
разных цветов, петунии, цинерарии.
"Сейчас подрядчик прорабатывает конкретные дизайн-проекты, которые мы
должны утвердить в течение ближайших недель", - пояснил заместитель
начальника Департамент городского хозяйства Вологды, начальник отдела
благоустройства Алексей Шумилов.
Яркие цветочные пятна появятся на всех городских площадях, в скверах и на
бульварах, вдоль магистральных улиц, у памятников и воинских мемориалов.
Также город украсят вертикальные композиции и свыше 300 цветочных кашпо.
Посадки начнутся, если позволит погода, уже в начале мая. А завершатся в конце июня - к Дню города, сообщает пресс-служба Администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU