Более 200 тысяч цветов будет высажено в Вологде в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-29T17:28:01+03:00

Сегодня был заключен контракт на сумму 5,9 миллионов рублей

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В этом году в Вологде вновь будут массово высаживать цветы. Оформлением впервые займется компания «Тепличный Регион». Контракт с подрядчиком был заключен сегодня. В нем прописано, что общественные места города украсят более 209 тысяч цветов. На эти цели будет потрачено 5,7 млн рублей.

Подобраны растения, подходящие для нашего климата, для использования в городе, максимально неприхотливые и радующие глаз в течение всего лета. Это проверенные временем бархатцы, настурции, бегонии, виолы

разных цветов, петунии, цинерарии.

"Сейчас подрядчик прорабатывает конкретные дизайн-проекты, которые мы

должны утвердить в течение ближайших недель", - пояснил заместитель

начальника Департамент городского хозяйства Вологды, начальник отдела

благоустройства Алексей Шумилов.

Яркие цветочные пятна появятся на всех городских площадях, в скверах и на

бульварах, вдоль магистральных улиц, у памятников и воинских мемориалов.

Также город украсят вертикальные композиции и свыше 300 цветочных кашпо.

Посадки начнутся, если позволит погода, уже в начале мая. А завершатся в конце июня - к Дню города, сообщает пресс-служба Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU