В Вологде прошли три аукциона на проектные работы на сумму 5,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-29T17:18:37+03:00

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В Вологде объявлены подрядчики по привязке к местности проектов новых детских садов

на улицах Возрождения и Граничной, а также начальной школы в Прилуках.

Работы выполнит Архитектурно-градостроительный центр Вологды. Два контракта уже подписаны, третий будет заключен 1 апреля.

Стоимость работ по привязке детского сада по ул. Возрождения составит чуть более 1,9 млн рублей, по ул. Граничной - 1,8 млн рублей. Каждое из зданий рассчитано на 350 мест.

Выполнить проектные работы по контракту необходимо к середине июня. Строительство планируется начать в этом году. Благодаря поддержке губернатора на эти цели привлечено федеральное финансирование.

Стоимость работ по привязке к местности здания будущей начальной школы в Прилуках на 165 мест составит 2,2 млн рублей. Эту работу нужно выполнить до конца октября. Затем будет направлена заявка на включение объекта в федеральную программу на 2020 год.

Школа обеспечит учебными местами всех детей младшего школьного возраста, проживающих в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU