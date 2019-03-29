Губернатор Олег Кувшинников получил "добро" от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-29T15:25:31+03:00

Встреча состоялась сегодня в Кремле

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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области. Встреча состоялась 29 марта. Официальное сообщение появилось на сайте Кремля в 14:00.

Судя по стенограмме беседы Владимира Путина и Олега Кувшинникова, обсуждались социально-экономические вопросы региона.

Олег Кувшинников рассказал, что принял область в тяжелом экономическом состоянии. Но за семь прошедших лет регион достиг больших успехов.

Президент был озабочен, что областной бюджет на 2021 год сократится.

Олег Кувшинников ответил, что "мы осторожно прогнозируем расходные статьи бюджета, потому что доходы мы берем не по самому оптимистичному сценарию, а по реалистичному".

- ...Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы Вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать, - такими словами губернатор сообщил о своих планах главе государства.

Ответ был положительным:

- ... думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу Вашу кандидатуру, - пообещал президент.

- Владимир Владимирович, спасибо за доверие, я не подведу, - пообещал главе государства Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU