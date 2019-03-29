Буква "О" вернулась на свое место в центре Вологды
Полиция ищет злоумышенников
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В Вологде коммунальщики вернули памятник букве "О" на постамент. Арт-объект вернулся на свой пьедестал в четверг, 28 марта. Металлическую букву, украшенную узорами, вандалы попытались сдать в металлолом.
Но не смогли - 300-килограммовая буква лишь упала. При этом на ней появились трещины в сварке и повредились украшения.
В мастерской букву обследовали и устранили дефекты. Злоумышленников ищет полиция, а вологжане и гости города вновь фотографируются возле знака, обозначающего особенность местного говора.
ИСТОЧНИК KP.RU