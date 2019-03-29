ЧП за рубежом: вологжанин погиб во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-29T13:28:30+03:00

Путешественник не был застрахован. Со страницы Сёмена Комина "ВКонтакте".

Он упал со скалы и разбился

Изменить размер текста: A A

Вологжанин во Вьетнаме упал со скалы и разбился. Об этом сообщает его товарищ Семен Комин на страничке в социальной сети.

ЧП случилось у города Да Нанг 27 марта. Друзья вместе отдыхали, они отправились в горы. Молодой человек поскользнулся и пролетел около 150 метров. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Как пишет Семён, смерть была мгновенной.

Сейчас родственники пытаются решить вопрос транспортировки тела в Вологду. Путешественник не был застрахован. При жизни он говорил, что хотел бы быть кремирован.

На транспортировку требуется около 5500 долларов. При этом каждый день сумма увеличивается на 100$ за хранение тела в морге.

«Мой мир рухнул – я потерял верного и веселого друга!» – пишет Семен.

ИСТОЧНИК KP.RU