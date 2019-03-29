2019-03-29T11:58:02+03:00
Общество

В Череповце возле пляжа появится армянская Апостольская церковь

В регионе проживают около пяти тысяч армян
Иван Чухнин
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В Череповце построят Апостольскую армянскую церковь.Она появится недалеко от поворота с Октябрьского проспекта на Лесное, возле гипермаркета «Леруа Мерлен» и ... возле пляжа. На публичных слушаниях был одобрен перевод земельного участка под строительство храма из зоны лесопарков в зону делового, общественного и коммерческого назначения. Напомним, решение публичных слушаний носит рекомендательный характер при рассмотрении вопроса мэром и Гордумой.

Место размещения церкви согласовано с армянской диаспорой:

- Это будет очень красивый объект, который давно планировался в этом месте, - заверили власти череповчан.

Как сообщает официальный сайт Череповца, сомнения в необходимости стройки высказала прокурор Череповецкого района Вера Тулякова, правда, она выступила как житель Зашекснинского района:

«Я считаю, что размещение подобного объекта рядом с пляжем будет оскорблением верующих. Не секрет, что на пляже и пьяные собираются…»

Но 156 участников проголосовали "за", лишь 11 — против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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