В Череповце возведут крупнейший торговый центр -аналог вологодского "Мармелада"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-29T10:47:27+03:00

Там будут продавать только непродовольственные товары

Изменить размер текста: A A

В Череповце возведут крупнейший в Вологодской области торговый центр.

Он появится в Зашекснинском районе неподалеку от кладбища № 3.

Это будет аналог вологодского "Мармелада", что на Пошехонском шоссе в Вологде, сообщает портал Город Че.

Строительство начнется уже этой осенью, через два года объект будет сдан.

Заказчиком выступает вологодская компания «Норд Сити», возглавляемая Алексеем Сивковым. Здание в Череповце будет, по предварительной информации, еще больше. Называется площадь 45 000 квадратных метров.

Новый ТРК построят за нынешним ТЦ «Макси» (Октябрьский пр., 25), по второй линии.

Там будут продаваться только непродовольственные товары, а за продуктами можно будет пройти в ТЦ"Макси", с которым новострой соединит галерея.

Ожидается, что там появится гипермаркет "Спортмастер", детская развлекательная зона. Благоустроится и территория рядом с торговым центром. Возле будет разбит большой парк с современными аттракционами. Возможно - колесо обозрения, первое в Зашекснинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU