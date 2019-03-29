В Харовске рабочий едва не лишился руки
ЧП на производстве пытались скрыть
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В Харовске произошел несчастный случай на производстве. По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.
ЧП случилось 24.12.2018 в г. Харовске в цехе одного из
лесообрабатывающих предприятий. 30-летний рабочий трудился на бревнопильном станке. Ему причинена травма правой руки, повлекшая тяжкий вред
здоровью и частичную ампутацию предплечья.
Первоначально информацию ЧП пытались скрыть. Рабочий сообщил ложные сведения о работе с бензопилой, а руководство не известило госинспекцию труда о несчастном случае на производстве.
Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU