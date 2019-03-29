Акт вандализма произошел на Вологодчине
Неизвестный осквернил памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Один из венков у мемориала поджег неизвестный.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
28 марта около 19 вечера в Чагоде произошел акт вандализма.
Неизвестный поджег венок у Вечного огня, на каменном памятнике погибшим в Великой Отечественной войне.
В результате сгорел венок, закопчен памятник.
На место выезжали пожарные.
О ЧП сообщают сотрудники МЧС. Они же называют причину ЧП.
Сумма ущерба устанавливается. Вандала должна установить полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU