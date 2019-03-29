2019-03-29T09:35:18+03:00
Происшествия

Акт вандализма произошел на Вологодчине

Неизвестный осквернил памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Иван Чухнин
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Один из венков у мемориала поджег неизвестный.Один из венков у мемориала поджег неизвестный.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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28 марта около 19 вечера в Чагоде произошел акт вандализма.

Неизвестный поджег венок у Вечного огня, на каменном памятнике погибшим в Великой Отечественной войне.

В результате сгорел венок, закопчен памятник.

На место выезжали пожарные.

О ЧП сообщают сотрудники МЧС. Они же называют причину ЧП.

Сумма ущерба устанавливается. Вандала должна установить полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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