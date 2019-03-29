Самых северных зубров пересчитали на Вологодчине
В Вологодской области, в Устье-Кубинском районе пересчитали зубров.
На это потребовалось несколько дней. Перепись происходила на четырех подкормочных площадках.
В этом году специалисты насчитали на Вологодчине 80 зубров: 72 взрослые особи и восемь малышей.
В стаде ежегодно рождаются новые особи, а зубры, которых удалось увидеть, отличались хорошей упитанностью и физической формой, отмечают в правительстве Вологодской области.
Напомним, зубры появились в вологодских лесах в 1991 году. С 2009 года областное правительство поддерживает животных финансово. Поэтому у охотоведов есть ресурсы для подкормки и охраны животных.
В настоящее время во всем мире насчитывается порядка 7180 зубров. Из них 1250 обитают в России. При этом вологодские зубры - самые северные.
ИСТОЧНИК KP.RU