В Вологде стартовал аукцион на ремонт 9 участков городских улиц

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-29T07:53:04+03:00

Итоги будут подведены через 40 дней

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Аукцион по выбору подрядчиков для ремонта дорог стартовал в Вологде

Работы необходимо провести в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Конкурс стартовал 28 марта, а итоги станут известны в мае.

На аукцион заявлены участки 9 дорог и одна кольцевая развязка :

- ул. Карла Маркса (от ул. Чернышевского, 70 до ул. К.Маркса 53);

- ул. Пошехонское шоссе (от Пошехонского ш., 37 до Пошехонского кладбища);

- ул. Прокатова (от ул. Прокатова, 5 до ул. Северной, 4);

- ул. Северная (от ул. Северная, 4 до Северная);

- ул. Пугачева (от Пугачева, 40 до Городской Вал, 2 и от Горького, 146 до набережной VI Армии, 205);

- ул. Гагарина (от Гагарина, 21 до Гагарина, 82);

- ул. Предтеченская (от Предтеченская, 3 до Мира, 92);

- ул. Некрасова (от Некрасова, 1 до Чернышевского, 55/Некрасова, 15);

- ул. Пролетарская (от Кирова, 78 до Пролетарская, 11);

- ул. Северная (кольцевая развязка).

Всего специалистам предстоит обновить 188 тыс. кв. метров. На эти цели город получил порядка 600 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

- Территории для ремонта были выбраны с учетом интенсивности движения, расположения социальных объектов и, конечно, с учетом мнения жителей нашего города, - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

ИСТОЧНИК KP.RU