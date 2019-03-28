Интрига остается: завтра Олег Кувшинников встретится с Владмиром Путиным
Завтра губернатор Вологодской области Олег Кувшинников встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом губернатор сообщил на дискуссионном молодежном клубе при Законодательном Собрании области, который прошел в правительстве области сегодня, 28 марта.
В Кремле речь будет идти о состоянии дел в регионе, о путях развития области.
Именно завтра президент должен или поддержать Олега Кувшинникова в его решении идти на очередные губернаторские выборы, или предложить уйти в отставку.
О вероятном новом назначении Олега Кувшинникова в правительстве страны давно ходят слухи. Они возобновились в связи с громкими арестами в столице. Однако Олег Кувшинников сегодня заявил о желании работать в регионе.
- Я готов идти на выборы, - заявил молодым людям губернатор. И добавил: - Если президент меня поддержит...
ИСТОЧНИК KP.RU