2019-03-28T16:13:26+03:00
Общество

Интрига остается: завтра Олег Кувшинников встретится с Владмиром Путиным

Поддержит ли президент желание Олега Кувшинникова идти на губернаторские выборы?
Иван Чухнин
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Завтра губернатор Вологодской области Олег Кувшинников встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом губернатор сообщил на дискуссионном молодежном клубе при Законодательном Собрании области, который прошел в правительстве области сегодня, 28 марта.

В Кремле речь будет идти о состоянии дел в регионе, о путях развития области.

Именно завтра президент должен или поддержать Олега Кувшинникова в его решении идти на очередные губернаторские выборы, или предложить уйти в отставку.

О вероятном новом назначении Олега Кувшинникова в правительстве страны давно ходят слухи. Они возобновились в связи с громкими арестами в столице. Однако Олег Кувшинников сегодня заявил о желании работать в регионе.

- Я готов идти на выборы, - заявил молодым людям губернатор. И добавил: - Если президент меня поддержит...

ИСТОЧНИК KP.RU

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