В Соколе сгорел двухэтажный дом, погибла женщина

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-28T15:38:26+03:00

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В Соколе сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Интернатной. Пожар в доме, где проживали восемь семей, случился 28 марта, около 8 часов утра.

На тушение возгорания выехали 28 пожарных и 10 единиц техники. К их приезду огонь охватил оба этажа старого деревянного строения.

Восемь жильцов смогли выйти из дома самостоятельно, троих эвакуировали спасатели, используя для этого специальные маски. Но в дыму погибла 79-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.

Всем погорельцам необходимо жилье, его срочно ищут местные власти. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU