В Соколе сгорел двухэтажный дом, погибла женщина
В Соколе сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Интернатной. Пожар в доме, где проживали восемь семей, случился 28 марта, около 8 часов утра.
На тушение возгорания выехали 28 пожарных и 10 единиц техники. К их приезду огонь охватил оба этажа старого деревянного строения.
Восемь жильцов смогли выйти из дома самостоятельно, троих эвакуировали спасатели, используя для этого специальные маски. Но в дыму погибла 79-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.
Всем погорельцам необходимо жилье, его срочно ищут местные власти. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU