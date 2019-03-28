2019-03-28T15:38:26+03:00
Происшествия

В Соколе сгорел двухэтажный дом, погибла женщина

ЧП случилось в 8 часов утра
Иван Чухнин
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В Соколе сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Интернатной. Пожар в доме, где проживали восемь семей, случился 28 марта, около 8 часов утра.

На тушение возгорания выехали 28 пожарных и 10 единиц техники. К их приезду огонь охватил оба этажа старого деревянного строения.

Восемь жильцов смогли выйти из дома самостоятельно, троих эвакуировали спасатели, используя для этого специальные маски. Но в дыму погибла 79-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.

Всем погорельцам необходимо жилье, его срочно ищут местные власти. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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