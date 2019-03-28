17-летняя череповчанка, объявленная в розыск, найдена мертвой в Москве
Сообщение о пропаже 17-летней девушки публиковали волонтеры ПСО «Ты не один» 20 февраля. 22 февраля юная череповчанка была объявлена в федеральный розыск.
Более чем месяц спустя ее тело нашли в Москве, в квартире на улице Кременчугской.
27 марта в полицию обратилась женщина, сообщившая, что обнаружила в туалете своей квартиры труп подростка.
На ее теле не было внешних признаков насильственной смерти. Смерть юной череповчанки наступила около суток назад.
Тело подростка доставлено в морг, о произошедшем сообщили в УМВД по Череповцу.
СУ СК РФ по Вологодской области подтвердили факт смерти девушки, находившейся в розыске. Она ушла из дома и скрывалась от родных и правоохранительных органов. Как выяснилось, она была в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU