17-летняя череповчанка, объявленная в розыск, найдена мертвой в Москве

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-28T14:42:25+03:00

Она скрывалась от родных и полиции

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Сообщение о пропаже 17-летней девушки публиковали волонтеры ПСО «Ты не один» 20 февраля. 22 февраля юная череповчанка была объявлена в федеральный розыск.

Более чем месяц спустя ее тело нашли в Москве, в квартире на улице Кременчугской.

27 марта в полицию обратилась женщина, сообщившая, что обнаружила в туалете своей квартиры труп подростка.

На ее теле не было внешних признаков насильственной смерти. Смерть юной череповчанки наступила около суток назад.

Тело подростка доставлено в морг, о произошедшем сообщили в УМВД по Череповцу.

СУ СК РФ по Вологодской области подтвердили факт смерти девушки, находившейся в розыске. Она ушла из дома и скрывалась от родных и правоохранительных органов. Как выяснилось, она была в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU