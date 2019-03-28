2019-03-28T14:21:55+03:00
Происшествия

В Вологодской области подростки угнали снегоуборщик

Их родителям пришлось покупать новый
Иван Чухнин
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Три молодые человека пойдут под суд в Тотемском районе. Они обвиняются в краже и грабеже.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, в поселке Юбилейный в ноябре 2018 года двое приятелей 18 и 16 лет пошли на преступление. Они забрались в чужую квартиру и на глазах хозяйки забрали там 10 тысяч рублей.

На следующий день 16-летний член воровской шайки с 17-летним товарищем снова совершили кражу.

Они увидели во дворе частного дома снегоуборочную машину. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Когда юных воров вычислили, родители были вынуждены вернуть деньги и купить постралавшим подобный снегоуборщик. Возможно, суд примет во внимание совестливость родителей юных злоумышленников.

Уголовное дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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