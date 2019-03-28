Клиенты Промсвязьбанка активно используют Систему быстрых платежей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-28T13:10:17+03:00

За первый месяц работы сделано более 6,5 тысяч переводов

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Клиенты Промсвязьбанка сделали уже более 6,5 тыс. переводов по Системе быстрых платежей (СБП)

За первый месяц работы по Системе быстрых платежей (СБП) клиенты Промсвязьбанка совершили более 6,5 тыс. денежных переводов на общую сумму более 90 млн руб. Средний перевод по СБП в Промсвязьбанке за этот период составил 15 тыс. руб.

Система быстрых платежей работает в открытом доступе 28 февраля 2019 года. Промсвязьбанк в числе первых предоставил своим клиентам сервис переводов по номеру телефона между банками через СБП, в полном объеме и во всех каналах, как в другие банки, так и на счет в ПСБ. СБП позволяет физическим лицам круглосуточно делать мгновенные переводы друг другу по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, а операционным расчетно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).

«Первый месяц работы по СБП показал, что эта система очень востребована нашими клиентами, они активно переводят средства, например, для пополнения своего счета или погашения кредита, — отметил директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. — СБП снимает барьер, когда клиенту и его близким нужно открывать счета в одном банке, чтобы удобно переводить средства. Мы планируем развивать этот сервис, скоро добавим возможность выбора любимого банка, а также запроса перевода».

ПСБ также принимает участие в запуске второго этапа развития СБП — платежей в пользу юридических лиц — например, за товары и услуги с использованием QR-кодов, добавил Чернышев.

Переводы по СБП доступны клиентам Промсвязьбанка в личном кабинете интернет-банка и мобильном приложении в разделе «Платежи и переводы». Чтобы сделать перевод через СБП, нужно в разделе «Перевод по номеру телефона» указать номер телефона получателя, выбрать банк получателя и счет списания, ввести сообщение для получателя и указать сумму перевода. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

До 31 мая в рамках акции по дебетовым картам переводы по СБП для клиентов Промсвязьбанка бесплатны. Сейчас перевод по СБП возможен на счета, открытые в банках, присоединившихся к СБП. К системе уже присоединились 12 банков, по мере расширения участников системы у пользователей будут появляться новые возможности для перевода.

Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП можно на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU