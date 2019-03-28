2019-03-28T12:52:50+03:00
Экономика

Череповчанин получил срок за удары в живот судебного пристава

Приставы у него сняли тысячу рублей с банковского счета
Иван Чухнин
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57-летний мужчина возмутился снятыми в банковской карточки деньгами и избил пристава. ЧП случилось в январе 2019 года.

Череповчанин не платил по исполнительному производству. Тогда судебные приставы списали тысячу рублей с его счета.

Гражданин явился в отдел судебных приставов разобраться и не сдержался: он нецензурно выражал свои мысли. А когда его попытались вывести, он оказал активное сопротивление и ударил в живота сотруднику службы.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Мужчина пришел в суд, а там ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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