Череповчанин получил срок за удары в живот судебного пристава
57-летний мужчина возмутился снятыми в банковской карточки деньгами и избил пристава. ЧП случилось в январе 2019 года.
Череповчанин не платил по исполнительному производству. Тогда судебные приставы списали тысячу рублей с его счета.
Гражданин явился в отдел судебных приставов разобраться и не сдержался: он нецензурно выражал свои мысли. А когда его попытались вывести, он оказал активное сопротивление и ударил в живота сотруднику службы.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Мужчина пришел в суд, а там ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU