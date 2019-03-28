Вологжанка с собакой нашла труп мужчины в центре города

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-28T10:58:41+03:00

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В Вологде женщина, гулявшая с собакой, обнаружила страшную находку.

На снегу у дома №86 на улице Кирова лежал труп избитого мужчины. Она позвонила в полицию.

Как рассказали в СУ СК России по Вологодской области, на место выехала следственно- оперативная группа.

По горячим следам они сумели восстановить картину произошедшего.

Следователи установили, что труп был притащен из расположенной в соседнем доме квартиры.

На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, отпечатки, подтверждающие эту версию. Выяснилось, что 36-летнего вологжанина забили до смерти его товарищи, с которыми он выпивал - мужчины 31 и 44 лет.

Проверка показала, что все они - судимые, ранее отбывали тюремные сроки по уголовным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU