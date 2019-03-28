Вологжанка с собакой нашла труп мужчины в центре города
В Вологде женщина, гулявшая с собакой, обнаружила страшную находку.
На снегу у дома №86 на улице Кирова лежал труп избитого мужчины. Она позвонила в полицию.
Как рассказали в СУ СК России по Вологодской области, на место выехала следственно- оперативная группа.
По горячим следам они сумели восстановить картину произошедшего.
Следователи установили, что труп был притащен из расположенной в соседнем доме квартиры.
На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, отпечатки, подтверждающие эту версию. Выяснилось, что 36-летнего вологжанина забили до смерти его товарищи, с которыми он выпивал - мужчины 31 и 44 лет.
Проверка показала, что все они - судимые, ранее отбывали тюремные сроки по уголовным статьям.
ИСТОЧНИК KP.RU