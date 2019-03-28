2019-03-28T10:35:03+03:00
Происшествия

Водитель "Лады" сбил женщину на улице Конева

С места происшествия он скрылся
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде водитель на "Ладе" сбил женщину и скрылся. Его разыскивает полиция.

ДТП произошло 27 марта, около 11 часов, на улице Конева, возле дома №7.

Пенсионерка обратилась в поликлинику №3. У семидесятилетней женщины ушиб головного мозга и рваная рана левой голени. Она была госпитализирована в городскую больницу на нейрохирургическое отделение.

Информацию о ЧП медики передали в ГИБДД, которая начала поиск нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Соколе сгорел двухэтажный дом, погибла женщина
17-летняя череповчанка, объявленная в розыск, найдена мертвой в Москве
В Вологодской области подростки угнали снегоуборщик
Клиенты Промсвязьбанка активно используют Систему быстрых платежей
Череповчанин получил срок за удары в живот судебного пристава
Вологжанка с собакой нашла труп мужчины в центре города
Появились фото с места крушения самолета в Вологодской области
Пилот рухнувшего на лед Кубенского озера самолета погиб по дороге в больницу
Промсвязьбанк снизил ставки по кредитным картам
В Вологодской области внедорожник влетел под грузовик
Череповчанин с топором пытался прорваться в ночной клуб
В Череповце пропала голубоглазая школьница
Великий Устюг готовится к ледоходу вместе с Архангельской областью
В Череповце повысили пособие молодым учителям
Погибшего мужчину нашли в Вологде в заброшенном гараже
В Вологде по дороге на Лосту разбилась иномарка
В Вологодской области под мостом найдено тело студента медколледжа