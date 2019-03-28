Водитель "Лады" сбил женщину на улице Конева

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-28T10:35:03+03:00

С места происшествия он скрылся

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В Вологде водитель на "Ладе" сбил женщину и скрылся. Его разыскивает полиция.

ДТП произошло 27 марта, около 11 часов, на улице Конева, возле дома №7.

Пенсионерка обратилась в поликлинику №3. У семидесятилетней женщины ушиб головного мозга и рваная рана левой голени. Она была госпитализирована в городскую больницу на нейрохирургическое отделение.

Информацию о ЧП медики передали в ГИБДД, которая начала поиск нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU