Водитель "Лады" сбил женщину на улице Конева
С места происшествия он скрылся
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В Вологде водитель на "Ладе" сбил женщину и скрылся. Его разыскивает полиция.
ДТП произошло 27 марта, около 11 часов, на улице Конева, возле дома №7.
Пенсионерка обратилась в поликлинику №3. У семидесятилетней женщины ушиб головного мозга и рваная рана левой голени. Она была госпитализирована в городскую больницу на нейрохирургическое отделение.
Информацию о ЧП медики передали в ГИБДД, которая начала поиск нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU