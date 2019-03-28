2019-03-28T10:22:35+03:00
Общество

Появились фото с места крушения самолета в Вологодской области

Разбитый самолет тут же занесло снегом
Иван Чухнин
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Фото Управления МЧС по Вологодской области.Фото Управления МЧС по Вологодской области.
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Появились фотографии с места крушения легкомоторного самолета на Кубенском озере. Их распространила пресс-служба МЧС.

Снимки сделаны вечером 28 марта. Разрушенный самолет замело снегом - вчера в Вологодской области менялась погода, с ообеда началась метель.

Как сообщает официальный сайт, прокуратура Северо-Запада на транспорте проводит проверку случившегося - на место выехал представитель ведомства. Выдвинуты две версии - неисправность двигателя и сильная метель. Именно они могли стать причиной трагедии.

Как уточняет МЧС, с места падения самолета мужчину вывозил на снегоходе очевидец вместе с сыном пилота - мужчиной 1978 года рождения. На полпути их встретили спасатели - по телефону им сообщили, что мужчина травмировался, упав со снегохода.

По дороге в райбольницу пострадавший скончался, тело передано полиции. Известно, что пилот в самолете был один - его сын в это время находился на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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