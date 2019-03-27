СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-27T17:25:37+03:00

Кредитные карты с лимитом до 100 тысяч рублей можно заказать без подтверждения доходов

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Ставки по кредитным картам Промсвязьбанка «100+» и «Карта мира без границ» стали еще ниже

Промсвязьбанк снизил ставки по кредитным картам «100+» и «Карта мира без границ» снижены до 26,5%. По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более 3 месяцев. Кэшбэк за покупки по карте начисляется в виде миль (до 3% от суммы покупки в категории «Путешествия»). Накопленные по карте мили можно потратить на оплату до 100% покупки в категории «Путешествия».

Кредитные карты Промсвязьбанка с лимитом до 100 тыс. рублей можно заказать без документа о подтверждении доходов. Для получения такой карты достаточно только паспорта РФ. Условие распространяется на все виды кредитных карт банка с лимитом до 100 тыс. рублей. При этом ставки, продолжительность льготного периода и другие параметры не отличаются от условий карт, выдаваемых с запросом подтверждения дохода.

По флагманской карте «Двойной кэшбэк» с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить кредитную карту «Платинум» со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней.

Подробнее с условиями по кредитным картам вы можете ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU