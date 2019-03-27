2019-03-27T16:12:07+03:00
Происшествия

В Вологодской области внедорожник влетел под грузовик

Погибла женщина, двое человек госпитализированы
Иван Чухнин
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Фото ГИБДД Вологодской области.Фото ГИБДД Вологодской области.
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В Сямженском районе произошла трагедия - в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля.

27 марта в 13:50 на 568 км трассы МоскваАрхангельск произошло смертельное столкновение.

Мужчина 1974 года рождения двигался на китайском внедорожнике "Грейт Вол".

Он выехал на встречку, где двигался грузовик "Мерседес", которым управлял водитель 1972 года рождения.

В результате столкновения погибла 46-летняя пассажирка внедорожника.

Водитель и 18-летняя девушка из "Грейт Вол" доставлены в медицинское учреждение.

Грузовик оказался в кювете, водитель его не пострадал.

Наряды ГИБДД восстановили движение, устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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