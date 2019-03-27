В Вологодской области внедорожник влетел под грузовик

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-27T16:12:07+03:00

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В Сямженском районе произошла трагедия - в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля.

27 марта в 13:50 на 568 км трассы Москва – Архангельск произошло смертельное столкновение.

Мужчина 1974 года рождения двигался на китайском внедорожнике "Грейт Вол".

Он выехал на встречку, где двигался грузовик "Мерседес", которым управлял водитель 1972 года рождения.

В результате столкновения погибла 46-летняя пассажирка внедорожника.

Водитель и 18-летняя девушка из "Грейт Вол" доставлены в медицинское учреждение.

Грузовик оказался в кювете, водитель его не пострадал.

Наряды ГИБДД восстановили движение, устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU