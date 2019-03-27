В Вологодской области внедорожник влетел под грузовик
В Сямженском районе произошла трагедия - в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля.
27 марта в 13:50 на 568 км трассы Москва – Архангельск произошло смертельное столкновение.
Мужчина 1974 года рождения двигался на китайском внедорожнике "Грейт Вол".
Он выехал на встречку, где двигался грузовик "Мерседес", которым управлял водитель 1972 года рождения.
В результате столкновения погибла 46-летняя пассажирка внедорожника.
Водитель и 18-летняя девушка из "Грейт Вол" доставлены в медицинское учреждение.
Грузовик оказался в кювете, водитель его не пострадал.
Наряды ГИБДД восстановили движение, устанавливаются обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU