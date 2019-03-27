2019-03-27T14:42:07+03:00
Происшествия

Череповчанин с топором пытался прорваться в ночной клуб

Ему грозит до двух лет колонии
Иван Чухнин
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В Череповце посетитель набросился на охранника ночного клуба с топором. Он был нетрезв, поэтому его не хотели пропускать внутрь.

Что мужчина был неадекватен, охрана заметила еще на парковке: его автомобиль неуверенно передвигался и никак не мог припарковаться. Затем из-за руля вышел водитель и нетрезвой походкой направился в заведение.

Ему отказали в посещении клуба. После словесных перепирательств череповчанин сходил к автомобилю, достал из багажника топор и вернулся.

Опасным инструментом он попытался ударить одного из охранников, но тот увернулся.

33-летний мужчина задержан бойцами Росгвардии. Его топор изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Череповчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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