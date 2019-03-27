Череповчанин с топором пытался прорваться в ночной клуб
В Череповце посетитель набросился на охранника ночного клуба с топором. Он был нетрезв, поэтому его не хотели пропускать внутрь.
Что мужчина был неадекватен, охрана заметила еще на парковке: его автомобиль неуверенно передвигался и никак не мог припарковаться. Затем из-за руля вышел водитель и нетрезвой походкой направился в заведение.
Ему отказали в посещении клуба. После словесных перепирательств череповчанин сходил к автомобилю, достал из багажника топор и вернулся.
Опасным инструментом он попытался ударить одного из охранников, но тот увернулся.
33-летний мужчина задержан бойцами Росгвардии. Его топор изъят.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Череповчанину грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU