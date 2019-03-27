В Череповце пропала голубоглазая школьница

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-27T14:27:30+03:00

Она была одета в розовую куртку

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В Череповце распространяют ориентировку - 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в деревне Ирдоматка и пропала. При себе имеет телефон, но на связь не выходит.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пропавшей около 165 см, у нее голубые глаза и рыже-желтые волосы, сбритые на затылке.

Девушка была одета в розово-бежевую куртку с бледно-розовым мехом на капиюшоне, темно-синие джинсы и ботинки.

Она имеет склонность уходить из дома.

Всех, кто располагают информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 102 (полиция) и 8-911-505-68-98 (волонтеры) либо написать на электронную почту poisk_detei35@bk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU