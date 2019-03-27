2019-03-27T14:17:56+03:00
Общество

Великий Устюг готовится к ледоходу вместе с Архангельской областью

На реках - толстый лед, а в полях - много снега
Иван Чухнин
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Высокий уровень снегов заставляет говорить о вероятном подтоплении Великого Устюга. Ледоход в этом году на реке Сухоне и Северной Двине ожидается в начале апреля.

Заместитель губернатора области Виктор Рябишин провел в Котласе совещание, на которое собрались члены правительств Вологодской и Архангельской областей. По озвученным прогнозам, наибольшему риску подтопления этой весной подвержены Великоустюгский район и Котласский район Архангельской области.

На этих участках рек ведутся ледорезные работы и чернение льда. Будут проведены взрывные работы.

Средний уровень воды в самой большой реке области в этом году ожидается в пределах 6,5-7,2 метров.

Сам ледоход на реке Сухоне ожидают в первой половине апреля.

В этом году на реках довольно толстый лед, при этом многослойный, с различной плотностью и фактурой слоев. Толщина снега на полях в этом году превышает норму на 10-20 см.

Как сообщают местные жители, на Сухоне в районе Великого Устюга уровень воды будет довольно высок, именно это не даст образоваться заторам. Так что ледоход должен пройти без больших подтоплений. В прошлом году наши источники также, в противовес официальной истерии, заявляли о спокойном ледоходе. И не ошиблись. В прошлом году ледоход в Великом Устюге прошел без особых эксцессов.

Наблюдения за паводком будут организованы и в других районах - в Великоустюгском, Никольском, Харовском, Усть-Кубинском и Бабаевском районах.Мониторить паводковую обстановку на территории Вологодской области будут 68 стационарных водомерных постов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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