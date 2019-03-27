В Череповце повысили пособие молодым учителям

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-27T12:17:38+03:00

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В Череповце задумались о повышении ежемесячного пособия на оздоровление молодым педагогам. Его решили повысить более чем в 2 раза.

Депутаты Череповецкой городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об увеличении социальной помощи. В результате принято решение о повышении ежемесячного пособия на оздоровление молодым педагогам вырастет с 1,5 до 4 тысяч рублей. Решение вступает в силу 1 апреля.

Молодыми специалистами считаются педагоги, поступившие на работу в образовательные учреждения в течение 3 лет после окончания учебного заведения и не получившие категорию.

Таких в Череповце 249 человек. Они работают в дошкольных учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования, сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU